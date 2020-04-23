"هتتغلب كام مرة".. شريف عامر يمازج السقا (فيديو)



شريف عامر يمازح أحمد السقا: هتتغلب كام مرة.. ورزان مغربي: احنا جامدين عن الألمان #يحدث_في_مصر #MBCMASR تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

قال شريف عامر في تقديمة برنامجه "يحدث في مصر" مغازلا أحمد السقا "أنا بلهج وانا قاعد لما شوفت البرومو..البتاعة اللي انتو بتتنططو عليها ديه".ورحب برزان المغربي مذكرها بوجودها معه سابقا على قناة الحياة، وتحدثت "المغربي" عن برنامج "اغلب السقا" قائلة "فورمات عالمي ألماني هنشوفه أول مرة في رمضان والفورمات العربي أفضل من الفورمات الأجنبي".ورحب الإعلامي "عامر" بالمنتج صادق الصباح وأنور الصباح ومخرج البرنامج باسم كريستو وذالك أثناء استضافتهم في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر"برنامج "اغلب السقا" تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.