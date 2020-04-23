حازم إمام: هشام إسماعيل يعرف كل حاجة والمفروض يجي يشتغل معانا



حازم إمام: هشام إسماعيل يعرف كل حاجه المفروض يجي يشتغل معانا😂 #جمهور_التالتة #ONTime_Sports #احمي_نفسك_احمي_بلدك تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

حل الفنان هشام إسماعيل، ضيف "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2 في تمام العاشرة مساء .أبدى الفنان هشام إسماعيل، حبه الشديد لنادي الزمالك، لكابتن حازم الإمام، قال:"حازم إمام من أساطير الزمالك، ميزته أنه ساحر، يتعامل مع الكرة بكل سهولة، مهارته كانت جديدة علينا، عندما ظهر حازم إمام وكنت أحضر له المباريات، كان يوجد دوري 96 وكانت أول ٤ مباريات منه غير مذاعة، فعندما كنا في الإستاد كنا لا ندرك كيف يُرقص الكرة، فكان يصل لحارس المرمى ويسجل الهدف بدون مجهود، وبسهوله فهو هادئ، وفرحته هادئه، فهو ساحر".وقال كابتن حازم إمام أثناء مداخلته الهاتفية بالبرنامج:" أنا أحب هشام إسماعيل كثيراً، وهو يُمتعني بتمثيله، ويرسم على وجهي الضحكة والبسمة، وهو ممثل قدير وأنا سعيد كثيراً مداخلتي معكم، والحوار شيق للغاية" ، ثم أكد إمام على كلام إسماعيل لما قاله في معلوماته بكرة القدم، وقال إمام :"من المفترض أن يعمل معنا فهو يعرف كل شئ، ومُشجع ومحب للزمالك كثيراً".يذكر أن هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم واكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.كما يشار إلى أن"جمهور التالتة" من تقديم إبراهيم فايق، و يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساء.