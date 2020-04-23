عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر، المعروفة إعلاميا بـ"بطلة فيديوهات افتحي الكاميرا مقابل الدولارات، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.





هذا، ومن المقرر أن تعلن النيابة العامة تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات والاتهامات الموجهة إلى الطالبة حنين حسام في بيان لها، باكرًا.





تحرك من النائب العام

وأمر النائب العام، بحجز المتهمة حنين حسام عبدالقادر وعرضها لاستئناف التحقيق معها صباح باكر، بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مُجري التحريات.





وقال محامي الطالبة، في وقت سابق، إن الفتاة "حنين حسام"، عرضت على النيابة، موضحا أن والد الفتاة، أكد على أن نجلته في سن المراهقة، ولا تدرك ماذا تفعل.





كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع "حنين حسام"، الشهيرة بـ"فيديو الدولارات مقابل فتح الكاميرات"، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على فتاة اليوتيوب حنين حسام؛ لقيامها ببث فيديو تُحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجار العرض على النيابة المختصة.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع الفيديوهات "تيك توك"، فيديو لـ"حنين" تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب مجتمعنا المصري مقابل مبلغ من المال، ما دفع الأجهزة الأمنية، للقيام بفحص هذا الفيديو.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.

وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.