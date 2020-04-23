أحمد السقا: اللي هتشوفوه في إغلب السقا وراه شغل من نار (فيديو)



أحمد السقا: إللي هتشوفوه في إغلب السقا وراه شغل من نار #يحدث_في_مصر #MBCMASR تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

تحدث الفنان أحمد السقا عن برنامجه الرمضاني "اغلب السقا" محمسا الجمهور "اللي هتشوفوه ده وراه شغل من نار شغل من حديد".وقال "السقا" من خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر"، أن الأساس في تصميم كل تفاصيل هذا البرنامج ليظهر للجمهور بهذا الشكل هو الجيش الذي قام بالإعداد والإخراج والعمال في الإستوديو.ووجه أحمد السقا الشكر لكل من قام بهذا العمل ليظهر بهذا الشكل الذي سيعجب به الجمهور، قائلا "احنا جينا بعد ما الهيكل العام اكتمل".برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.