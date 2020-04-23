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أوس أوس يكشف كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق"

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:01 ص
اوس اوس
اوس اوس
أماني سلام
كشف الفنان أوس اوس، عن تفاصيل شخصيانة في مسلسل "اتنين في الصندوق" وهي زيكا شاب يعمل عمل نظافة ويريد أن يكون مطرب مشهور وذلك في إطار كوميدى.



وأضاف خلال لقائه في برنامج أتى بالعربي المذاع عبر فضائيه شاشة إم بي سي مصر "أن مسلسل اتنين في الصندوق" كان تحدي بالنسبة له والفنان حمدي الميرغني، الذي يشاركه في البطولة، موضحاً بإن المسلسل يجمع بين الاكشن والرومنسيه وليس فقط مختصر على الكوميديا.



وأشار أن المسلسل يوجه رسالة ايضا، وهي إن بعض الشباب عمال النظافة بتقابل صعوبات، في العمل بيناقش ذلك، مؤكدا أنه كان متخوف من مشاركة مع حمدي الميرغني، إلي أن المسلسل تم تصويره بشكل جيد.

 
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