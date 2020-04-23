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هشام إسماعيل: أتمنى تجسيد شخصية كابتن محمود الجوهري

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حل الفنان هشام إسماعيل، ضيف "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2 في تمام العاشرة مساء .

وكشف هشام إسماعيل أثناء استضافته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، أنه يتمنى أن يقدم دور مدرب كرة قدم في كل حالاته النفسية، داخل وخارج الملعب، مثل الأفلام الأمريكية، مضيفاً إلى أنه يتمنى تجسيد شخصية كابتن محمود الجوهري، معللاً ذلك بأن شخصية الجوهري شخصية ثرية جداً، وبها كثير من النجاحات والاخفاقات.



يذكر أن هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة.

كما يشار إلى أن"جمهور التالتة" من تقديم إبراهيم فايق، و يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساء.

 

الفنان "هشام إسماعيل": نفسي أعمل دور مدرب كرة قدم وبالأخص الكابتن جوهري #جمهور_التالتة #ONTime_Sports #احمي_نفسك_احمي_بلدك

تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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