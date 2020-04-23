

أحمد السقا عن برنامجه إغلب السقا: جوايا طفل كبير بيحب اللعب #يحدث_في_مصر #MBCMASR تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

ذكر الفنان أحمد السقا أن برنامجه "إغلب السقا" ليس برنامج تافه أو ليس له فائدة بل تقوم المنافسات على المعلومات والأسئلة الذهنية وليست منافسات تافهة.وقال "السقا" أن هذا البرنامج ينصب في نهايته إلى الخير حيث يتبرع الضيف بنصيبه في البرنامج إلى إحدى الجمعيات الخيرية وهذه هي الفائدة التي على أساسها قام البرنامج وهو الهدف الرئيسي له.وأضاف أحمد السقا واصفا نفسه أنه بداخله طفل كبير يحب اللعب والمنافسات ولكن هذا لا يؤثر على هدف البرنامج الأصلي وهو الخير.برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.