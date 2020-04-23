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فايلر يحسم موقف الأجانب في الأهلي

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:31 ص
فايلر
فايلر
ريهام عبدالمحسن

ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حسم موقف اللاعبين الأجانب الذين تمسك باستمرارهم ضمن صفوف الفريق وذلك في حال قرر اتحاد كرة القدم المصري تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري. 
وأفادت التقارير الصحفية بأن المدير الفني السويسري أبلغ إدارة الأهلى أنه في حال تقليص عدد الأجانب لثلاثة فقط فإنه سيتمسك بالثلاثي التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايى وطالب إدارة الأحمر بتسويق الثلاثي الأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجى والمغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.
وأكدت التقارير الصحفية أن رينيه فايلر طالب الأهلي بتسويق الثنائي وليد أزارو وجيرالدو في الفترة المقبلة بغض النظر عن قرار اتحاد الكرة وذلك من أجل ضم محترف يجيد اللعب في مركز الجناح.

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