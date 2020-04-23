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تعرف على تكليف من السيسي لأجل أهالي سيناء (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:34 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
حسام عماد
كشف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عن تفاصيل مشروعات تطوير وتنمية سيناء ومدن القناة من طرق وإسكان ومرافق وتنمية متكاملة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم. 

وقال "نصار"، في مداخلة هاتفية على برنامج "من مصر" الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، إن الجهاز المركزي للتعمير بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى يعمل على 230 مشروعا لتعمير سيناء وتطوير مدن القناة، مؤكدا أن هذه المشروعات تتنوع بين الطرق والكباري والإسكان والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية.

أضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: "بنعمل (كجهاز مركزي للتعمير) تجمعات بدوية بالتنسيق مع الهيئة الهندسة احنا الاتنين مشرفين عليها، وتوجيه الرئيس أن نصنع تجمعات عمرانية في سيناء يكون عددها كبير مش متفرقة، عشان نقدر نؤدي لأهالي سيناء، وكان داخل عمق سيناء لا يستطيع المواطن السيناوي أخد خضرته طازة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء عددا من المشروعات القومية بمنطقة شرق قناة السويس بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وإليك أبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية إقليم قناة السويس كالتالي:
- بدأت التنمية في محافظات إقليم قناة السويس بتنفيذ مشروع إزدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة.

- تبع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة عددا من المشروعات وكان أهم المجالات هو النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات وصلت أطوالها في الطرق إلى 1400 كيلو متر.

- إنهاء 133 مشروعا بإجمالى 115 مليار جنيه في مجال الطرق.

- هناك مجموعة من المشروعات الأخرى التى ستنفذ في هذا المجال ومع نهاية 2020 سيكون حلم بناء الطرق وشرايين التنمية قد تحقق، باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية في الدولة وجهد كل المشروعات قامت بها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة مع كل الوزارات والهيئات المدنية.

- يمثل مشروع ميناء شرق بورسعيد أحد أهم مشروعات التنمية لإقليم قناة السويس، وبه أرصفة بأطوال تتجاوز 5.5 كيلو متر.

- محافظات إقليم السويس وسيناء من أهم المناطق التى تم التركيز عليها وكانت الرؤية لتنفيذ عددا من المدن الجديدة الكبرى في شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة والسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء وبئر العبد الجديدة التى أصدر الرئيس قرارا بإنشائها حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازى مع التنمية التى تحدث في إقليم القناة.

- تنفيذ 52 مشروعا وصلت تكلفتها إلى أكثر من 54 مليار جنيه حيث سيتم استكمال 31 مشروعا آخرين بتكلفة 13.3 مليار جنيه موزعين على مستوى المحافظات بجانب مشروعات تحلية مياه البحر العملاقة والصرف الصحي.

- حجم عملاق من المشروعات يقدر بـ118 مشروعا بتكلفة 38 مليار جنيه وفى يونيو 2020 سيكون هناك 76 مشروع آخر بنحو 17 مليار جنيه".

- وزارة الكهرباء سطرت ملحمة كبرى في تنفيذ عدد كبير من المشروعات إذ انتهت من 38 مشروعا بنحو 44.5 مليار جنيه وسيتم الانتهاء من 33 مشروعا في منتصف 2020.

- هناك 181 مشروعا في مجال التعليم قبل الجامعى بتكلفة مليار جنيه في صورة تنفيذ مدارس وفى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عددا من الجامعات العالمية في منطقة سيناء وقناة السويس هناك 75 مشروعا بتكلفة 14 مليار جنيه بجانب مشروعات أخرى كجامعة الملك سلمان كما أن هناك أيضا جامعة الجلالة العالمية.

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حاكم سيناء تعمير سيناء تجمعات بدوية السيسي الرئيس السيسي

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