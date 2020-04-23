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شريف عامر يكشف تفاصيل برنامج "إغلب السقا"

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:12 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث الإعلامي شريف عامر عن برنامج "إغلب السقا" والذي من عرضه على قناة ".." في الساعات القليلة المقبلة لبدابة شهر رمضان الكريم.

وقال "عامر" أنه عند مشاهدته برنامج "إغلب السقا" شعر بالإثارة التي توجد قائلا " كنت بلهج وأنا بشوف البرومو"، وأن الألعاب التي شاهدناها في البرومو هي ألعاب بسيطة ولكن مالا يعرفه البعض أن ألعاب البرنامج لن تتكرر بمعني أن كل حلقة ألعاب جديدة ومختلفة عن الحلقة السابقة.

وذكر أن فريق "السقا" يعني تحدي الخير، ويرتبط البرنامج بجوهر خيري حيث أن عند فوز أي شخص سواء أحمد السقا أو الضيف سيقوم بالتبرع إلى مؤسسة مصرية بالأغضافة إلى استمتاع الجماهير بالبرنامج لأن كل حلقة سيوجد سؤال جديد كمسابقة.


برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

شريف عامر يلخص فكرة برنامج أحمد السقا: أنا شفت البرومو وأنا بنهج #يحدث_في_مصر #MBCMASR

تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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