تأجيل كأس إسبانيا للموسم المقبل





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد سيقام قبل نهاية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن المجلس الأعلى للرياضة والإتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني إتفقوا على ضرورة إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون من المستحيل إقامة نهائي الكأس في الصيف المقبل بحضور جماهيري ولذلك تم تأجيل النهائي إلى ما قبل أسبوع من نهاية الموسم المقبل.