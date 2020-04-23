أصالة بعد أزمة فيروس كورونا حسيت إني ظلمت أغاني دينية

كشفت الفنانة السورية أصالة، بإنها لديها عدة أغاني دينية لم تقوم بغنائها أو طرحها وتسنكفي فقط بغنائها داخل الاستوديو.وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أتى بالعربي "بالحقيقه انا عندي بداياتي لليوم مجموعة أغاني دينية ماغنيتها في حياتي، يعني في أغاني كتير منهم بس غنيتن ب الاستوديو وهنن موثرين في بشكل غير عادي بحبن وبعشقهم".وأضافت "عندي اغاني دنية انا بزعل ليه ما اغنين بحفلاتي واذا الله أنعم علينا، ومع ها المحنة الصعبة انتبهت اني ظلمت كثير من الأغاني الدنية وببداية أزمة الكورونا انا كانت لسه اخدتني الدنيا وزعلانة على إلغاء حفلاتي وماغرفت قيمة المقعدي، والحياة الحقيقة اللي احنا خلقنا مشانا، وأشارت بإنها التزامات بصلاة.