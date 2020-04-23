صادق الصباح يسرد تفاصيل إقناعة للسقا ببرنامج "إغلب السقا" (فيديو)

إزاي نجح صادق الصباح في إقناع أحمد السقا ببرنامج إغلب السقا #يحدث_في_مصر #MBCMASR تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

تحدث المنتج صادق الصباحعن كيفية اقناعه لأحمد السقا لعمل برنامج في هذا الموسم الرمضاني موضحا أن السقا لا يحب أن يقوم بعمل مسلسل رمضاني كل عام بل كل عامين وهذا ما جعله يقترح عليه الفكرة.وذكر "الصباح" أنه بعد رؤية أنور الصباح لفورمات البرنامج قررو عرضه على "السقا" ولم يكن موافق بالبرنامج ولكن بعد دراسته للفكرة تحمس للألعاب الكثيرة في البرنامج، واستضافته لعدد كبير من النجوم أصدقائه فقرر الموافقة على هذا البرنامج.وأضاف صادق الصباح أنه متفق مع "السقا" على مسلسل تليفزيوني في رمضان القادم لعام 2021.برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.