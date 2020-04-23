تامر أمين يعلق على أعداد الإصابة في مصر بفيروس "كورونا"

عرض الإعلامي تامر أمين تقرير وزارة الصحة اليومي بشأن إصابات فيروس كورونا في مصر وحالات الوفاة والشفاء، مؤكدا أن المعدلات ما زالت منخفضة وتسير وفق السيناريوهات المتوقعة من قبل أجهزة الدولة التي تحسن التعامل مع الأزمة منذ بدايتها حتى الآن.

وقال أمين في برنامجه على قناة النهار مساء الأربعاء: "العدد طبعا أكبر من إمبارح بنحو 10 حالات ولكن لا زلنا في الحالة، و12 حالة وفاة طبعا عزائنا لأهاليهم واحنا على أعتاب شهر رمضان ربنا يغفر لهم ويرحمهم، لكن المعدل ما زال منخفضا والقادم إن شاء الله أفضل".

وقال أمين في برنامجه على قناة النهار مساء الأربعاء: "العدد طبعا أكبر من إمبارح بنحو 10 حالات ولكن لا زلنا في الحالة، و12 حالة وفاة طبعا عزائنا لأهاليهم واحنا على أعتاب شهر رمضان ربنا يغفر لهم ويرحمهم، لكن المعدل ما زال منخفضا والقادم إن شاء الله أفضل".

وكشف التقرير تسجيل 169 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، بالإضافة إلى خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى مساء الأربعاء.

وكشف التقرير تسجيل 169 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، بالإضافة إلى خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى مساء الأربعاء.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



