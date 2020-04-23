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تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:01 ص
أسعار السلع
أسعار السلع
إسلام أمين
رصدت عدسة بوابة "الفجر" أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب افتتاح حيث أكد اللواء هشام أمنه، محافظ الإقليم، أنه تم تخفيض الأسعار بنسبة من 20% إلي 25% تيسيرًا علي المواطنين.

كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، افتتح معرض السلع الغذائية المقام بأرض المعارض بدمنهور والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة المهندس فتحي مرسي بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة، في إطار التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة. 

ضم المعرض الذي تم تنظيمه بما يتناسب مع منع التزاحم وتواجد مساحات للتباعد الاجتماعي بين المترددين، عددا من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 25%. 

وتفقد محافظ البحيرة، بتفقد أجنحة المعرض وأشاد بمستوى وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية والذي تضمن مختلف المنتجات من جناح للخضر والفاكهة وآخر للسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك. 

وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، كلمة هنأ في الشعب المصري وأهالي المحافظة بصفة خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم، وأحب أطمئنكم وألا تقلقوا فجميع السلع الغذائية متوفرة ونحن متواجدين بجانبكم ونعدكم بعدم الزيادة في الأسعار وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين وقوات الشرطة، فنحن في يوم شم النسيم فقط تم تحرير 31 محضر ومصادرة 89 طن أسماك فاسدة، لا مجال للفساد والفاسدين والكل يجب أن يلتزم وتكون الأسعار في متناول الجميع. 

وقال "أمنه"، أن الهدف من افتتاح معرض السلع الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية هو توفير السلع الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بنسبة 20% عن مثيلاتها بالأسواق، للقضاء على جشع بعض التجار المحتكرين ومنع غلاء أسعار. 

وأوضح محافظ البحيرة، أنه أصدر تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم. 

وأضاف محافظ البحيرة، أن المحافظة حرصت على التوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن والتي بلغ عددها حتى الآن 556 منفذًا كما انه سيتم افتتاح معرض مماثل بمدينة كفر الدوار، مشددا على استمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها. 

واختتم محافظ البحيرة، كلمته بتوجيه كلمة تهنئة للشعب البحراوي والمصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأضاف قائلا: لا تقلقوا إحنا كلنا جنبكم ومتواجدين ونعدكم بعدم الزيادة في الأسعار وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين وقوات الشرطة، فنحن في يوم شم النسيم فقط تم تحرير 31 محضر ومصادرة 89 طن أسماك فاسدة، لا مجال للفساد والفاسدين والكل يجب أن يلتزم وتكون الأسعار في متناول الجميع. 

وتستعرض "الفجر" في الصور التالية أسعار السلع داخل منافذ البحيرة:
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)
تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منفذ رمضان بدمنهور (صور)

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