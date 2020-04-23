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تعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 عبر قناة النهار

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
كشفت قناة النهار، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان المبارك 2020، والتي ستبدأ عرضها منذ غدا الخميس.



وترصد موقع الفجر الفني مواعيد عرض مسلسلات عبر شاشة النهار


- مسلسل سلطانة المعز

تبدأ قناة النهار عرض مسلسلاتها في رمضان من خلال "سلطانة" المعز بطولة النجمة غادة عبد الرازق.
ويعرض في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد، 10:30 مساءً، 2:30 صباحا،10:30 صباحا

- مسلسل شاهد عيان

ويعرض مسلسل "شاهد عيان" عبر شاشة النهار في تمام الساعة
7:30 مساءً، 12:30 صباحاً
4:00 صباحاً
7:00 صباحاً
11:30 صباحاً


-مسلسل جمع سالم

وجاءت مواعيد عرض مسلسل "جمع سالم" في تمام الساعة
8:30 مساءً
1:30 صباحاً
6:00 صباحاً
4:10 مساءً

- مسلسل القمر أخر الدنيا

كما يعرض مسلسل "القمر اخر الدنيا" بطولة الفنانة بشري، كتالي :
11:30 مساءً
5:00 صباحاً
8:00 صباحاً

مسلسل ولا إمبابة 

ويعرض مسلسل ولاد إمبابة بطولة سعد الصغير في تمام الساعة 09:00 مساءًا.

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ولاد إمبابة مسلسلات رمضان مسلسل جمع سالم سلطانة المعز رمضان القمر اخر الدنيا الفجر

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