تعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 عبر قناة النهار

الفجر الفني

- مسلسل سلطانة المعز



- مسلسل شاهد عيان



-مسلسل جمع سالم



- مسلسل القمر أخر الدنيا







مسلسل ولا إمبابة





ويعرض مسلسل ولاد إمبابة بطولة سعد الصغير في تمام الساعة 09:00 مساءًا.

كشفت قناة النهار، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان المبارك 2020، والتي ستبدأ عرضها منذ غدا الخميس.وترصد موقعمواعيد عرض مسلسلات عبر شاشة النهارتبدأ قناة النهار عرض مسلسلاتها في رمضان من خلال "سلطانة" المعز بطولة النجمة غادة عبد الرازق.ويعرض في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد، 10:30 مساءً، 2:30 صباحا،10:30 صباحاويعرض مسلسل "شاهد عيان" عبر شاشة النهار في تمام الساعة7:30 مساءً، 12:30 صباحاً4:00 صباحاً7:00 صباحاً11:30 صباحاًوجاءت مواعيد عرض مسلسل "جمع سالم" في تمام الساعة8:30 مساءً1:30 صباحاً6:00 صباحاً4:10 مساءًكما يعرض مسلسل "القمر اخر الدنيا" بطولة الفنانة بشري، كتالي :11:30 مساءً5:00 صباحاً8:00 صباحاً