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تعرف على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 عبر قناة النهار
الخميس 23/أبريل/2020 - 02:28 ص
أماني سلام
كشفت قناة النهار، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان المبارك 2020، والتي ستبدأ عرضها منذ غدا الخميس.
وترصد موقع الفجر الفني مواعيد عرض مسلسلات عبر شاشة النهار
- مسلسل سلطانة المعز
تبدأ قناة النهار عرض مسلسلاتها في رمضان من خلال "سلطانة" المعز بطولة النجمة غادة عبد الرازق.
ويعرض في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد، 10:30 مساءً، 2:30 صباحا،10:30 صباحا
- مسلسل شاهد عيان
ويعرض مسلسل "شاهد عيان" عبر شاشة النهار في تمام الساعة
7:30 مساءً، 12:30 صباحاً
4:00 صباحاً
7:00 صباحاً
11:30 صباحاً
-مسلسل جمع سالم
وجاءت مواعيد عرض مسلسل "جمع سالم" في تمام الساعة
8:30 مساءً
1:30 صباحاً
6:00 صباحاً
4:10 مساءً
- مسلسل القمر أخر الدنيا
كما يعرض مسلسل "القمر اخر الدنيا" بطولة الفنانة بشري، كتالي :
11:30 مساءً
5:00 صباحاً
8:00 صباحاً
وترصد موقع الفجر الفني مواعيد عرض مسلسلات عبر شاشة النهار
- مسلسل سلطانة المعز
تبدأ قناة النهار عرض مسلسلاتها في رمضان من خلال "سلطانة" المعز بطولة النجمة غادة عبد الرازق.
ويعرض في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد، 10:30 مساءً، 2:30 صباحا،10:30 صباحا
- مسلسل شاهد عيان
ويعرض مسلسل "شاهد عيان" عبر شاشة النهار في تمام الساعة
7:30 مساءً، 12:30 صباحاً
4:00 صباحاً
7:00 صباحاً
11:30 صباحاً
-مسلسل جمع سالم
وجاءت مواعيد عرض مسلسل "جمع سالم" في تمام الساعة
8:30 مساءً
1:30 صباحاً
6:00 صباحاً
4:10 مساءً
- مسلسل القمر أخر الدنيا
كما يعرض مسلسل "القمر اخر الدنيا" بطولة الفنانة بشري، كتالي :
11:30 مساءً
5:00 صباحاً
8:00 صباحاً
مسلسل ولا إمبابة
ويعرض مسلسل ولاد إمبابة بطولة سعد الصغير في تمام الساعة 09:00 مساءًا.
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