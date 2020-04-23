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شاهد.. رزان المغربي تتغزل في أحمد السقا (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
ذكر الفنان أحمد السقا أن أكثر شئ أسعده في البرنامج هو وجوده وكأنه ضيف يقوم بالمنافسة مع الفنانين ولكن مقدمة البرنامج هي الفنانة رزان المغربي.

وقالت الفنانة رزان المغربي من خلال استضافتها مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر، أن السفر يعرف الأشخاص على بعضهم وصفت الفنان أحمد السقا بالهدوء وذكرت أنه كان دائما يضع طاقة إيجايبة للمشاركين في هذا العمل رغم كل الضغوطات التي مرو بها حتى استكمال البرنامج.

وأضافت أنها تعرفت على طاقم العمل بسبب السفر وعبرت عن فائدة السفر ومتعته في ذالك قائلة "اللي ما بيسافر مع شخص ما بيعرفه".

برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

رزان مغربي وأحلى كلام عن أحمد السقا.. شوف قالت عنه إيه في إغلب السقا؟ #يحدث_في_مصر #MBCMASR

تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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رمضان رزان المغربي برنامج اغلب السقا الفجر السباق الرمضاني أخبار الفجر الفني أحمد السقا

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