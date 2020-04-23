بيراميدز يوضح موقفه من الدخول في صفقة تبادلية مع الأهلي









فكر مسؤولو النادي الأهلي الدخول في صفقة تبادلية مع نظيره بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استغلالا للعناصر التي لا يرغب فيها رينيه فايلر مدرب الأحمر.





حيث يرغب الأهلي في نيل خدمات ايريك تراوري، مع الدفع بجيرالدو دا كوستا في صفقة تبادلية للفريق السماوي، وهذا ما رفضه مجلس إدارة نادي بيراميدز.

وأشار عبدالحميد عادل وكيل ايريك تراوري أن الأهلي يتواصل معه بشكل مستمر من أجل التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب، مؤكدا أن نادي بيراميدز يرفض بشكل قاطع إبرام صفقات تبادلية.





وتابع، "بيراميدز يتبع نهج البيع والشراء وعدم الدخول في صفقات تبادلية، لذلك رفض هذا الأمر لأن الأهلي وضع جيرالدو دا كوستا ومقابل مالي من أجل التعاقد مع ايريك ترواري".



