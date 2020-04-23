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برومو رامز مجنون رسمي يتخطى حاجز الـ 26 مليون مشاهدة

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
تخطى برمو برنامج "رامز مجنون رسمي" 26 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من 48 ساعة.

وأشاد الإعلامي شريف عامر خلال برنامج يحدث في مصر عبر شاشة ام بي سي مصر بنجاح البرومو وبالأصداء الايجابية التي حققها.

وكتب رامز جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بسم الله ماشاء الله، لا قوه إلا بالله إجمالي عدد مشاهدات برومو #رامز_مجنون_رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في 48 ساعة 26.5 مليون مشاهدة، الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

برومو رامز مجنون رسمي يتخطى حاجز الـ 26 مليون مشاهدة
برومو رامز مجنون رسمي يتخطى حاجز الـ 26 مليون مشاهدة

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