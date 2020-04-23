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هشام إسماعيل: شيكابالا كان يستحق اللعب في برشلونة.. ولا أمانع من تمثيل دور أهلاوي

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حل الفنان هشام إسماعيل، ضيف "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2 في تمام العاشرة مساء، وكشف أنه ينتمي لنادي الزمالك منذ الصغر رغم أنه من عائلة أهلاوية موضحاً أن والده قدم على عضوية الزمالك باعتباره النادي الأقرب لمنزله.

وقال الفنان هشام إسماعيل، أنه لا يمانع من تمثيل دور أهلاوي في السينما رغم زملكاويته، موضحاً أنه بدايته في التليفزيون كانت من خلال رغبته في التعليق على المباريات.


وأشار "إسماعيل" على دور كارتيرون في تطور مستوى الزمالك والصحوة التي كان يعيشها قبل التوقف، مضيفاً أنه لم يتمنى انضمام أحمد فتحي للقلعة البيضاء كما لم يهتم بانضمام السعيد للزمالك.

وختم إسماعيل حديثه، بأن شيكابالا كان يستحق اللعب في برشلونة، لكنه لم يساعد نفسه.

يذكر أن هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة.

كما يشار إلى أن"جمهور التالتة" من تقديم إبراهيم فايق، و يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساء.

إجابات كوميدية 🔥🔥🔥 من الفنان "هشام إسماعيل" على سبورة #جمهور_التالتة مع "إبراهيم فايق" #جمهور_التالتة #ONTime_Sports #احمي_نفسك_احمي_بلدك

تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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