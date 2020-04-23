برنامج "إغلب السقا" تعطل عن التصوير لمدة 17 يوم بسبب كورونا

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تحدث المنتج صادق الصباح عن الظروف التي تعرضو لها أثناء تصوير برنامج "إغلب السقا" بسبب أزمة فيروس كورونا والاجرائات الإحترازية التي كان من الواجب اتخاذها.



وذكر "الصباح" أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، أنهم توقفو عن التصوير لمدة 17 يوم بسبب فيروس كورونا.



وعبر عن قلقه من أن يزهق الفنان أحمد السقا إلى أن أجرى مكالمة معه قال له "السقا" أنه سيكون معه حتى إذا اضطرو إلى التصوير ليوم 30 رمضان.



برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.