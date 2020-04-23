Advertisements

سامي مغاوري يقع في غرام عبير صبري.. تعرف علي التفاصيل!

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:33 ص
سامي مغاوري
سامي مغاوري
يارا أحمد
وقع علي " سامي مغاوري" في غرام جيجي"عبير صبري" ، كما وتحدث بينه وبين أبناءه العديد من المواقف الكوميدية علي مقاطع من أغنيات الكينج محمد منير.



ويظهر بعد ذلك وحيد ويطلب أوردر عبر تطبيق ونسني، ويخبر أيمن، هيمن، تارا، بأنهم سيكونون جزء من عائلته، ليظهر بصورة أخرى، وكأنه غني، ويملك الكثير من المال، وناجح في عمله، ليوافق أهل حبيبته ماجي علي زواجها منه ولكن في النهاية يكتشف موظفوا ونسني أن وحيد كان هدفه إفساد الزواج.


يذكر أن مسلسل ونسني إخراج رامي رزق الله، وبطولة كل من محمود الليثي، سارة درزاوي، حازم إيهاب، هنا غنيم، أحمد سلطان، بسنت شوقي، خالد بكير، أمال قطب، محمد النجار، أحمد صبري غباشي، بسمة نبيل، ويظهر عدد كبير من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري ومحمد عز وعبير صبري.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

على رأسهم السلطان وثلاثي تشيلسي.. اللاعبون التي تنتهي عقودهم.. إلى أين ؟

منذ حوالي 7 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق بديل أفشه في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 16 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تامر أمين يعلق على أعداد الإصابة في مصر بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:59 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

02:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم