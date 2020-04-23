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شاهد.. فنانة شهيرة تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
كشفت الفنانة هند البحرينية، عن خروجها من الحجر الصحي وعودتها إلى المنزل، وممارسة حياتها بشكل طبيعي من اليوم.



وقالت عبر رسالة صوتية في برنامج أتى بالعربي المذاع عبر فضائيه أبوظبي، "أنا اليوم ابتديت حياتي الطبيعية مرة ثانية، أمس كانت آخر يوم في الحجر نتائجي كلها كانت سلبية طول فترة الحجر ولله الحمد".



وأضافت "واليوم اول زائر كان ولدي حبيب قلبي عبد الله، وسعيدة والفرحة غامرتني وملتهفة لشوفه أهلي، وربي يحمي الجميع أن شاء الله ويحفظنا كلنا ويخلص ها الغمة على خير".


يشار إلي أن الفنانة هند البحرينية، كانت كشفت عن تعرضها لفيروس كورونا وحجزها للحجر الصحي، منذ شهر، وكانت تحرص متابعة جمهورها بكل شيء أثناء قضائها فترة الحجر الصحي.

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