5 رحلات استثنائية للمصريين العالقين في الخارج (فيديو)

استقبل مطار مرسى علم، الأربعاء، طائرة مصرية قادمة من الرياض، على متنها 298 مصريا من العالقين بالسعودية نتيجة تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد، ضمن الجهود الرسمية لعودة المصريين العالقين إلى بلادهم سالمين.





وكانت الرحلات الاستثنائية التي تستهدف إعادة المصريين العالقين في الخارج قد بدأت خلال الأيام الماضية، بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين بشتى دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.





واستقبل مساء الثلاثاء رحلة استثنائية قادمة من بيروت على 73 راكبا مصريا كانوا عالقين في لبنان، ومن المنتظر أن تصل اليوم الخميس 5 رحلات استثنائية من بينها المغرب والبحرين وأمستردام والجزائر وفرانكفورت وتحمل هذه الرحلات الاستثنائية مواطنين مصريين علقوا في هذه البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية، ويريدون العودة إلى بلادهم.





وتتخذ الدولة المصرية إجراءات احترازية مشددة للمصريين القادمين من الخارج، وتشمل هذه الإجراءات تعقيم كل متعلقات القادمين، بالإضافة إلى إجراء فحوصات فورية لكل طاقم الطائرة والركاب كذلك، ثم يتم بعد وضع جميع الأفراد في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



