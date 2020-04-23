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المنتج أنور الصباح: التحضير لإغلب السقا بدأ من شهر سبتمبر

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:25 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
ذكر المنتج أنور الصباح أنه يحب الدراما والبرامج وخاصة برنامج "إغلب السقا" والذي يقدمه الفنان الكبير أحمد السقا ووصف "السقا" بأنه عشرة العمر.

وقال "الصباح" أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر بدأو التحضيرات للبرنامج من شهر سبتمبر، وأنهم اختارو البرنامج من شركة عالمية وعرضوه على "السقا" ووافق عليه ثم بدأو التصوير.

وأضاف أن البرنامج أخذ مجهود كبير منهم ووقت رغم تصوير ثلاثين حلقة إلا أنه أخذ وقت قبل بدء التصوير للتحضير فقط.

برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية

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