شريف عامر عن "إغلب السقا": الكل كسبان و تصوير البرنامج كان في ظروف صعبة

Advertisements

تحدث الإعلامي شريف عامر عن تفاصيل برنامج الفنان أحمد السقا الرمضاني والذي يحمل عنوان مين يغلب السقا، وكشف عدة تفاصيل عنه.



وقال شريف عامر عبر برنامجه يحدث في مصر المذاع عبر فضائية MBC مصر، إن الفنان أحمد السقا قام بتصوير البرنامج في ظل ظروف صعبة للغاية وأن الكل سيكون كسبان.



ومن المقرر أن يشارك الفنان أحمد السقا في هذا الموسم الرمضاني بتقديم برنامج جديد لجمهوره، وسوف تدور أحداثه حول استضافة فنان كل حلقة ويتم التحدث معه عن ذكريات طفولتهما وأعمالهما الفنية، الى جانب عرض بعض صور ذكرياتهم في مرحلة الطفولة، وهذا البرنامج من إخراج المخرج اللبناني "باسم كيرستو".