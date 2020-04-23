أحمد حجازي يصدم جماهير الأهلي





كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف أحمد حجازى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش الإنجليزي، من العودة إلى الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد شوبير، أن حجازي لن يعود إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب يرغب في استكمال تجربته الاحترافية خاصة أن فريقه قريب من التأهل للبريميرليج.





وكان الأهلي قد أبدى رغبته فى الحصول على خدمات أحمد حجازى خلال الميركاتو الصيفي المقبل نتيجة القناعات التامة التى يمتلكها اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع المارد الأحمر.



