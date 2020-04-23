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عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:38 ص
بوابة الفجر
حوار/ روان هيثم
استطاع بموهبته الفذة أن يخلق حالة من التشويق لدى الجمهور بعدما شاهد ما فعله من خلال تصميمات مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المرتقب.

وأجرى "الفجر الفني" حوارا خاصا مع مصمم الجرافيكس الموهوب عمرو عاكف للتحدث معه عن تصميمات ''النهاية"، وكواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف، وأعماله القادمة.

والى نص الحوار...

في البداية، كيف جاء ترشيحك لتصميم برومو مسلسل "النهاية"؟

أنا مونتير العمل في المسلسل، وجميع أعمالي أقوم بتصميم البرومو الخاص بها، الى جانب كوني أول مصري تم ترشيحه لأكبر جائزة اعلانات للأفلام بالعالم تحت اسم"Golden Trailer Awards"، عن فيلم "122".

ماذا وضعت في ذهنك عند تصميمك للبرومو لكي يخرج بهذا الشكل؟

يلزم عند تصميم البروموهات تحديد أشياء كثيرة، ولكن هذا سيستغرق شرحا كبيرا.

ما المدة التي أستغرقتها للإنتهاء من تصميم البرومو وتصميمات "النهاية"؟

تصميم البرومو أستغرق سبعة أيام في تنفيذه، وبالنسبة للجرافيكس بدأت العمل عليه من شهر يوليو.

هل واجهت صعوبات أثناء تصميمك لهذه التصميمات؟ 

الصعوبات تكمن في أي عمل اذا تم تحضيره بشكل لائق، ومسلسل "النهاية" تم التحضير له من شهر يوليو، وتم رسم جميع تصورات الجرافيكس مع المخرج "ياسر سامي".

كيف كانت كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف؟

استاذ يوسف الشريف فنان محترم، وأوجه له الشكر، بالإضافة الى سعادتي الكبيرة بالعمل مع المخرج الاستاذ ياسر سامي.

كيف كانت بدايتك في مجال التصميم؟

بدايتي في مجال التصميم فيما يخص المونتاج أعمل منذ 14 عام به، وبالنسبة ل "Vfx" فجميع أعمالي أركز جدا على استخدام الخدع السينمائية فيها.

صممت العديد من التصميمات، ما من هذه التصميمات الأقرب لقلبك؟

يوجد العديد من الأعمال القريبة لقلبي الحمدلله، بالنسبة للجرافيكس في كليب "مافيا"، وكان العمل به جميل جدا، الى جانب الجزء الأول والثاني من مسلسل "كلبش"، وفيلم "الفلوس"، أما عن أهم عمل لي فبالطبع في مسلسل "النهاية" وأعتبروا بداية لتغيير شكل الجرافيكس في الوطن العربي.

ما الأعمال الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟

الأعمال التي أستعد لها في المونتاج فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني، وفيلم "الصندوق الأسود"، "الحارث"، ومسلسل "خالد ابن الوليد" بمشاركة "اسلام عاكف" الذي يقوم بالمونتير فيهما، ولدي أيضا فيلم خيال علمي مع المخرج ياسر سامي وأعتقد أنه سوف يكون نقلة لتاريخ الأفلام في مصر.
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي
عمرو عاكف لـ "الفجر الفني": مسلسل ''النهاية" بداية لتغيير الجرافيكس في الوطن العربي

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يوسف الشريف تصميم أزياء مسلسل النهاية برومو النهاية النهاية الفجر السباق الرمضان

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