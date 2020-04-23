هشام إسماعيل يتحدث عن بدايته في المجال الفني

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حل الفنان هشام إسماعيل، ضيف "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2 في تمام العاشرة مساء .



كشف الفنان هشام إسماعيل، بدايته في عالم الفن وقال:" بحب الفن من زمان زي أي مصري بيحب الفن، المصرين بطبيعتهم شعب فنان، بتعجب جداً من الناس اللي بتلوم على صناعة الأفلام والمسلسلات، هم أصلاً حياتهم مرتبطة بصناعة المسلسلات والأفلام، بلاقي مثلاً البوست منشور على السوشيال ميديا، كيف تصنعون هذا، وبلاقي كل التعلقيات من إفيهات من صور مسلسلات وأفلام، حنى لو تريقة، فالشعب المصري بيفهم في الفن جداً، فمن الصعب أن تكافح في وسط الكل عايز يبقى فنان، فأنا ديماً بحب الطرق الشريعية، يعني كيف تصبح فنان، أول حاجة تقدم في معهد فنون مسرحية، بس أنا لما كنت في الجامعة كنت بحب أوي أقلد شخصيات وأتقمصها، فقولت عايز أوجه ده صح، فروحت سألت أستاذ نادر صلاح الدين، كان هو مخرج الكلية عندنا، وعملنا إختبارات، وكنت في ٣ كلية".







وأستكمل حديثه قائلاً:"دخلت وقريت شخصيات كتير جداً، وأنا داخل كان عندي إحساس إني فظيع، وبتبقى كويس فعلاً، بس المخرج بيبقى ليه رؤية مختلفة هتفهمها بعدين، يعني لحد دلوقتي عايزين نفهمها ومش قادرين نفهمها، بس بنحاول نفهمها، فالمخرج أداني مشهد وكان صغير بقول فيه جملة واحدة، وكنت ساعتها فرحان جداً، وبعدين حبيت الموضوع المزيكا لايف، وتفاعل الجمهور، فقولت لا السنة الجاية أخد دور أكبر، وجيت في سنة ربعة وخدت دور كبير في مسرحية إسمها "الدخان" وخدت دور مهم وظريف، كان أولةمرة أقدم كوميدي، لأن في مسرح الجامعة كان متعود أنه بيعمل مسرحيات جد ولو في كوميدي يبقى خفيف، فمثلت الدور بشكل كوميدي أوي وبقيت أطلع أقول إفيهات وأخرج، والناس كانت بتتضحك جامد، وإخراج المسرحية كان حلو".







وأضاف قائلاً:"وبعد كده عملنا على مستوى الجامعات، وبعد ما اتخرجت من الكلية مشيت في سكة الهواة، وبعدين المؤلف لينين الرملي، كان عامل فرقة شباب إسمها إستديو 2000، روحت قدمت وقبلوني وبعدها كلمت أصحابي في الجامعة وقولتلهم، وعملنا مسرحية إسمها "الشئ" ، كانت مسرحية جماعية نجحت جداً على مستوى المسرح سنة 2000، وجالنا نجوم وإتفرجوا علينا، زاد عندي شغف أكبر، وكنت شغال موظف في بنك بجانب ده، وفي سنة 2006 وصلت لمركز الإبداع الفني اللي فيه المخرج خالد جلال، وهو ديماً بيختار الناس اللي عندها عمق التفكير والتمثيل والأخلاق".



يذكر أن هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم واكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.









يشار أن مسسلسل"القمر آخر الدنيا"من بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة.



كما يشار إلى أن"جمهور التالتة" من تقديم إبراهيم فايق، و يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساء.