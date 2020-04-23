"تصرفات جنونية".. ذهول تامر أمين من سلوكيات بعض الشباب (فيديو)

عرض الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار الفضائية، مساء أمس الأربعاء، صورة لمجموعة من الشباب أقدموا على تصرف غريب أسفل كورنيش النيل، معبرا عن غضبه مما فعله هؤلاء الشباب.





ويظهر في الصورة مجموعة من الشباب يصطفون أسفل كورنيش النيل بالقاهرة، يشربون المشروبات والنارجيلة في تجمعات خرقا للإجراءات الاحترازية والتي فرضتها الحكومة المصرية لتعزيز التباعد الاجتماعي وتقليل الازدحام والتجمعات البشرية، بدءًا نهاية شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال "أمين": "في بعض الناس بتتصرف تصرفات جنونية بمعنى كلمة جنونية، الناس بتلعب مع الحكومة لعبة حلق حوش وغير الملتزمين (بالإجراءات الاحترازية) هما اللي بيزودوا فترة التزامنا وخنقتنا وحبسنا.. انت بتتحايل على مين وبتهرب من مين بتعمل كل دا عشان تضر نفسك".





أضاف الإعلامي: "بصوا على الصورة.. دا حضراتكم كورنيش النيل قريب من ميدان التحرير شوية، وتحت السور في حتة فاضية متجمعين فيها، واحد صاحب كافيه عمل الفكرة إنه يجيب الكراسي ويحطها تحت الكورنيش ويجيب الشيش والمشروبات وكل حاجة تحت الكوبري، وتعدي فوقيها الدوريات والشرطة ومحدش يشوفهم، إلا لو في دورية في النيل قدامهم طبعا".





وأشار إلى أن هذه الصور فور انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي خرجت المؤسسات الرسمية في دورية بالتعاون بين وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة وأزالوا هذه المخالفة التي وصفها بـ"البشعة" أسفل كورنيش النيل قريبا من ميدان التحرير، مؤكدا إلقاء القبض على صاحب المقهى الذي أدار هذه الفكرة ويتم التحقيق مع حاليا لمخالفته الإجراءات الاحترازية وإدارة والتربح من نشاط غير قانوني.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



