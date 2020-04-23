مخرج برنامج إغلب السقا يتحدث عن الصعوبات التي واجهها والتقنيات المستخدمة في البرنامج

Advertisements

تحدث مخرج برنامج "إغلب السقا" وهو باسم كريستو عن التحديات التي واجهوها أثناء تصوير هذا البرنامج وما لاقوه من صعوبات.



وذكر "كريستو" من خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر"، أن الألعاب التي استخدموها معظمها ضخم جدا يصعب تصويرها، وأنهم استخدمو أحدث التقنيات في هذا البرنامج.





واضاف أن بعض المنافسات ذهنية أكثر من كونها جسدية، ويلاحظو ذالك من خلال تصرفات "السقا" والضيف من تعبيرات وجههم، وتحدث "السقا" عن تعجبه من الطاقة التي تمعنت به أثناء تصويره برنامج "إغلب السقا".



برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.