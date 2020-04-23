Advertisements

مخرج برنامج إغلب السقا يتحدث عن الصعوبات التي واجهها والتقنيات المستخدمة في البرنامج

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:45 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
تحدث مخرج برنامج "إغلب السقا" وهو باسم كريستو عن التحديات التي واجهوها أثناء تصوير هذا البرنامج وما لاقوه من صعوبات.

وذكر "كريستو" من خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر"، أن الألعاب التي استخدموها معظمها ضخم جدا يصعب تصويرها، وأنهم استخدمو أحدث التقنيات في هذا البرنامج.


واضاف أن بعض المنافسات ذهنية أكثر من كونها جسدية، ويلاحظو ذالك من خلال تصرفات "السقا" والضيف من تعبيرات وجههم، وتحدث "السقا" عن تعجبه من الطاقة التي تمعنت به أثناء تصويره برنامج "إغلب السقا".

برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان برنامج اغلب السقا باسم كريستو الفجر السباق الرمضاني السباق الرمضان اخبار الفجرالفني أحمد السقا

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق بديل أفشه في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ يوم

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ يوم

عاجل.. أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

السقا يوجه الشكر للسلطات اللبنانية.. عملنا فحص كورونا مرتين ووهعمل فحص تالت (فيديو)

أحمد السقا: الألمان انبهروا بالاستوديو وإمكانيات تصوير" إغلب السقا"

"هتتغلب كام مرة".. شريف عامر يمازج السقا (فيديو)

أحمد السقا: اللي هتشوفوه في إغلب السقا وراه شغل من نار (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:59 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم