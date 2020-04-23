أخر تطورات صفقة نيمار









بعد أن كانت عودة نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني قريبة، فقد ظهرت تطورات جديدة قد تعيق انتقاله.





وأكد جاومي روريس مدير شبكة ميديا برو الناقلة للدوري الفرنسي اعتبارا من الموسم المقبل، "أزمة فيروس كورونا التي أوقفت النشاط الرياضي، ستؤثر بالطبع على عوائد الأندية من البث التلفزيوني بطريقة أو بأخرى، بالإضافة إلى أن دفع مئات الملايين للاعبين مرحلة وانتهت".





وتابع، "يأتي هذا لأن الأندية لم يعد لديها الإمكانيات المادية الكافية، كما أن البنوك لن تقدم تسهيلات لحصول الأندية على قروض كما كان الحال في السابق".





واستكمل، "أعتقد أن كل شيء سيتغير وهذا أمر إيجابي على المستوى الاجتماعي، لأنني لست مقتنعا بدفع 140 أو 160 مليون يورو لضم لاعب كرة قدم".





وفي سياق آخر، قال روريس عن عودة نيمار إلى البرسا، "برشلونة لم يعد لديه القدرة المالية الكافية للإنفاق، لا أعلم حجم ميزانيته، ولكن الأمر الآن بات مستحيلا".



