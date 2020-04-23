صادق الصباح : أفضل الدراما عن البرامج رغم حماس برنامج "إغلب السقا"

البرامج أم الدراما.. أيهما أصعب؟.. المنتج صادق الصباح يجيب #يحدث_في_مصر #MBCMASR تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

ذكر المخرج صادق الصباح أنه لم يقوم بتفاصيل كثيرة بالبرنامج بل ترك التفاصيل لأنور الصباح لارتباطه الشديد بالدراما والسينما وليس البرامج.وأضاف "الصباح" من خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر"، أنه تحمس من فكرة البرنامج وعندما رأى حماسهم عند حضوره التصوير وإعجابه بذالك رغم المجهود الكبير الذي تعرضو له.برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحة على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.