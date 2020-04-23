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رزان مغربي: برنامج إغلب السقا مكنش ناقصه غير الخيل

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
قال الفنان أحمد السقا أنه شعرفي برنامج "إغلب السقا" أنه يخرج عن كونه ممثل ليتعامل كإنسان عادي يذهب إلى الجيم ويركب الخيل.

وتحدثت الفنانة رزان المغربي أثناء استضافتها مع الإعلامي شريف عامر، في حلقة خاصة من برنامج "يحدث في مصر" مع نجوم برنامج "إغلب السقا" أنها تعتقد أن ما ينقص البرنامج من العاب هو سباق الخيل، وذكرت أنه كانت توجد لغة غريبة بين اللبنانين والمصريين وكانت فكاهية جدا وكوميدية في البرنامج بحيث اجتمع اللغتين معا.

وذكر المخرج باسم كريستو أن الدراما يكون معروف متى ستتوقف هذه اللقطة وكل شئ بها يكون محسوب لكن البرنامج يحتاج جهد أكبر بكثير ويوجد به جانب كبير ارتجالي وغير مدروس ومنتظر ردة فعلا والتي من المقرر أن تعجب الجمهور.


برنامج "اغلب السقا" والذي يخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام ومن المقرر طرحه على قناة " mbc"تدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

 

رزان مغربي: برنامج اغلب السقا مكنش ناقصه غير الخيل #يحدث_في_مصر #MBCMASR

تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠

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