شاهد.. بشخصية فزاع هشام إسماعيل يغني رمضان جانا (فيديو)

حل الفنان هشام إسماعيل، ضيف "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2 في تمام العاشرة مساء.وقام هشام إسماعيل أثناء استضافته في برنامج"جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، بغناء أغنية "رمضان جانا" ولكن بشخصية فزاع، وقد أدهش المذيع والجميع بأدائه الرائع، رسم البهجة على وشوش الجميع.وتقول كلمات الأغنية:"رمضان جانا....وفرحناله...بعد غيابه..أهلا رمضان..رمضان جانا..أهلاً رمضان، قولوا معانا ..أهلاً رمضان..رمضاااان جانااا".يذكر أن هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة.كما يشار إلى أن"جمهور التالتة" من تقديم إبراهيم فايق، و يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساء.