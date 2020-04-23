قائد الأهلي يقترب من حسم مصيره









يضع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي فكره في الوقت الحالي علي اعتزال كرة القدم ،اواستكمال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة ،نظرا للاستغناء لجنة التخطيط عن خدماته بنهاية الموسم الجاري وتوجيه الشكر له بعد رفض رينيه فايلر استمراره مع الفريق .





ويمتلك حسام عاشور عروضا محلية وخارجية خلال الفترة الحالية ،ويدرس قائد الأهلي كافة العروض المقدمة له من أجل اختيار الأفضل من بينها من أجل الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأبلغ حسام عاشور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم رضاه عن عدم التجديد له خلال الفترة المقبلة ،خاصة وان عاشور لم يلعب خارج القلعة الحمراء منذ أن كان ناشئا ضمن صفوف النادي .









حسام عاشور في الوقت الحالي يرفض فكرة التسرع في تحديد موقفه سواء بالاعتزال أو خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة ،وجاء توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصلحة قائد الأهلي ،إضافة إلي العروض المقدمة له من داخل مصر وخارجها وهو ما يضع اللاعب في حيرة كبيرة ،إضافة إلي أن اللاعب كان منذ فترة قريبة كان عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق ،ولم يصاب عاشور بإصابات بالغة تمنعه من استكمال مسيرته الكروية .



