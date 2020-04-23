Advertisements
لماذا رفضت السويد تطبيق إجراءات احترازية ضد "كورونا"؟ (فيديو)
الخميس 23/أبريل/2020 - 05:18 ص
حسام عماد
تناولت الإعلامية منى عراقي عبر قناة النهار، مساء أمس الأربعاء، بالشرح أسباب قرار السويد برفض فرض الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة اعتقاد ستوكهولم الراسخ بأنه لا يوجد علاقة علميا بين الحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر تجول وإغلاق الدولة كما تفعل أكثر دول العالم.
أضافت "عراقي": "مش معنى الفيروس تراجع في الصين إن دا بسبب الحظر، دا كان رأي الحكومة السويدية، قالوا إن أي مكان يصيبه الوباء يزيد ثم يتراجع، هوا النهاردة في أمريكا بيكتر كل يوم برغم الحظر وقبلهم الإيطاليين ومعاهم الإسبان، دا كلام السويد".
وأشارت إلى أن السويد ترى أن تعطيل العمل يسبب كوارث ومشاكل اقتصادية واجتماعية أكبر تأثيرا من الفيروس نفسه، موضحة أن الحكومة السويدية رأت أن الحل في فرض حظر التجوال على كبار السن فقط لأنهم هم فقط من يواجهون خطرا يصل إلى الموت بسبب انتشار الفيروس المستجد.
أضافت: "الشعب عادي يجي ويشتغل ويعيش عادي فقط التزام بإجراءات طبية طبيعية بسيطة، والناس هتعلم بعض قواعد الصحة أفضل من قطع عيشهم وتعطيل حياتهم، قد يكون كلام منطقي، التاريخ يوما ما هيقول هل السويد كانت صح ولا باقي دول العالم هي كانت صح.. المطاعم مفتوحة الصالات عادي بس حظر تجمع أكتر من 50 واحد بس".
وانطلق فيروس كورونا من الصين في البداية، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي 2 مليون و637 ألف شخص، وقتل حوالي 184 ألف شخص.
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا