لماذا رفضت السويد تطبيق إجراءات احترازية ضد "كورونا"؟ (فيديو)

تناولت الإعلامية منى عراقي عبر قناة النهار، مساء أمس الأربعاء، بالشرح أسباب قرار السويد برفض فرض الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة اعتقاد ستوكهولم الراسخ بأنه لا يوجد علاقة علميا بين الحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر تجول وإغلاق الدولة كما تفعل أكثر دول العالم.





أضافت "عراقي": "مش معنى الفيروس تراجع في الصين إن دا بسبب الحظر، دا كان رأي الحكومة السويدية، قالوا إن أي مكان يصيبه الوباء يزيد ثم يتراجع، هوا النهاردة في أمريكا بيكتر كل يوم برغم الحظر وقبلهم الإيطاليين ومعاهم الإسبان، دا كلام السويد".





وأشارت إلى أن السويد ترى أن تعطيل العمل يسبب كوارث ومشاكل اقتصادية واجتماعية أكبر تأثيرا من الفيروس نفسه، موضحة أن الحكومة السويدية رأت أن الحل في فرض حظر التجوال على كبار السن فقط لأنهم هم فقط من يواجهون خطرا يصل إلى الموت بسبب انتشار الفيروس المستجد.





أضافت: "الشعب عادي يجي ويشتغل ويعيش عادي فقط التزام بإجراءات طبية طبيعية بسيطة، والناس هتعلم بعض قواعد الصحة أفضل من قطع عيشهم وتعطيل حياتهم، قد يكون كلام منطقي، التاريخ يوما ما هيقول هل السويد كانت صح ولا باقي دول العالم هي كانت صح.. المطاعم مفتوحة الصالات عادي بس حظر تجمع أكتر من 50 واحد بس".



