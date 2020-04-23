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بالأرقام.. ماذا قدم الويلزي جاريث بيل في 7 سنوات مع ريال مدريد؟

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:26 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
علاء خليف

أعلن النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، تبرعه بمبلغ مليون جنيه إسترليني، لمساعدة المستشفيات فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن نجم ريال مدريد، سيقدم 500 ألف إسترليني، لمنظمة NHS فى ويلز، وهو أكبر تبرع تحصل عليه المنظمة خلال أزمة كورونا، بينما سيقدم غدا الخميس مبلغ 500 ألف إسترليني أخرى، لمستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي نادي ريال مدريد استقروا على استمرار جاريث بيل ضمن صفوف النادي الملكي خلال الفترة المقبلة رغم توتر علاقته مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خاصة وأن عقد اللاعب لا يزال بتبقي به موسمين، كما أن النادي المدريدي لا ينوي إبرام صفقات كبري خلال الميركاتو القادم بسبب أزمة "كورونا".

كشف حساب جاريث بيل مع ريال مدريد

انضم جاريث بيل صاحب الـ30 عامًا إلي ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي موسم 2013 / 2014، في صفقة كلفت النادي الملكي 101 مليون يورو.

خاض النجم الويلزي 249 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 17826 دقيقة، وسجل 105 هدفًا، واستقبلت شباكه 67 هدفًا، وحصل على 24 بطاقة صفراء بينما تعرض للطرد مرتين.

شارك "بيل" في 169 مباراة مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، سجل 80 هدفا، وصنع 46 هدفا، بينما خاض 55 مباراة مع الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل 16 هدفا، وصنع 14 هدفا.

وفي بطولة كأس ملك إسبانيا، لعب 13 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين، كما لعب 3 مباريات بكأس السوبر الإسباني ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، كما خاض 6 مباريات بكأس العالم للأندية وسجل 6 أهداف، وشارك في 3 مباريات بالسوبر الأوروبي وصنع 3 أهداف.

حقق جاريث بيل عدة بطولات وألقاب رفقة ريال مدريد، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس العالم للأندية (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات)، والدوري الإسباني (مرة وحيدة)، وكأس إسبانيا (مرة وحيدة)، وكأس السوبر الإسباني (مرة وحيدة).

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