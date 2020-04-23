مساعد وزير التموين يكشف استعدادات شهر رمضان الكريم (فيديو)

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الوزارة تعتبر شهر رمضان شهرا استثنائيا لأن معدلات الاستهلاك تتضاعف في الشهر الكريم عن باقي العام؛ ما يضع على الوزارة مسؤولية توفير السلع وعدم احتكار السلع أو القيام بمخالفات البيع والشراء المختلفة.





أضاف "حسام الدين"، خلال لقاء مع برنامج "بر الأمان" على قناة "القاهرة والناس"، مساء أمس الأربعاء، أن كل السلع متوفر ولا يوجد نقص في أي نوع من الوزارة، مؤكدا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتبع مجلس الوزراء لا يتساهل أبدا مع أي تاجر أو أي شخص يحتكر السلع.





وتستعد وزارة التموين للشهر الكريم بشكل جيد، حيث أعدت خطة بشكل مسبق لتيسير عملية البيع والشراء على المواطنين، حيث تعمل نقاط توزيع وبيع الخبز المدعم بدءا من صباح اليوم في الثامنة حتى الخامسة مساء، بينما تعمل بعض المخابز بشكل استثنائي لفترات أطول متجاوز ساعات الحظر المفروضة.





وأكد أن الدولة لديها مخزون استراتيجي لأكثر من 6 أشهر وحركة التجارة العالمية لا تزال تعمل ولم تتوقف ولكن كل الدول تحافظ على مخزونها، موضحا أن الوزارة أوقفت تصدير البقوليات للاحتفاظ بالمخزون في الوقت الحالي المنتشر فيه فيروس كورونا المستجد.





وشدد على أن الدولة لديها مخزون استراتيجي لأكثر من 6 أشهر وحركة التجارة العالمية لا تزال تعمل ولم تتوقف ولكن كل الدول تحافظ على مخزونها، موضحا أن الوزارة أوقفت تصدير البقوليات للاحتفاظ بالمخزون في الوقت الحالي المنتشر فيه فيروس كورونا المستجد.



