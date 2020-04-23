Advertisements

مساعد وزير التموين يكشف استعدادات شهر رمضان الكريم (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام عماد
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الوزارة تعتبر شهر رمضان شهرا استثنائيا لأن معدلات الاستهلاك تتضاعف في الشهر الكريم عن باقي العام؛ ما يضع على الوزارة مسؤولية توفير السلع وعدم احتكار السلع أو القيام بمخالفات البيع والشراء المختلفة. 

أضاف "حسام الدين"، خلال لقاء مع برنامج "بر الأمان" على قناة "القاهرة والناس"، مساء أمس الأربعاء، أن كل السلع متوفر ولا يوجد نقص في أي نوع من الوزارة، مؤكدا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتبع مجلس الوزراء لا يتساهل أبدا مع أي تاجر أو أي شخص يحتكر السلع. 

وتستعد وزارة التموين للشهر الكريم بشكل جيد، حيث أعدت خطة بشكل مسبق لتيسير عملية البيع والشراء على المواطنين، حيث تعمل نقاط توزيع وبيع الخبز المدعم بدءا من صباح اليوم في الثامنة حتى الخامسة مساء، بينما تعمل بعض المخابز بشكل استثنائي لفترات أطول متجاوز ساعات الحظر المفروضة. 

وأكد أن الدولة لديها مخزون استراتيجي لأكثر من 6 أشهر وحركة التجارة العالمية لا تزال تعمل ولم تتوقف ولكن كل الدول تحافظ على مخزونها، موضحا أن الوزارة أوقفت تصدير البقوليات للاحتفاظ بالمخزون في الوقت الحالي المنتشر فيه فيروس كورونا المستجد.  

وشدد على أن الدولة لديها مخزون استراتيجي لأكثر من 6 أشهر وحركة التجارة العالمية لا تزال تعمل ولم تتوقف ولكن كل الدول تحافظ على مخزونها، موضحا أن الوزارة أوقفت تصدير البقوليات للاحتفاظ بالمخزون في الوقت الحالي المنتشر فيه فيروس كورونا المستجد. 

وأوضح أن كل التجار والبقالين ملزم بإيضاح أسعار السلع وأن الحملات الرقابية التي تخرج من الوزارة بشكل مكثف ومستمر تتابع وتراقب هذا الأمر بشكل جيد خاصة خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أن من يخالف الأسعار سواء كان بقال صغير أو صاحب سلسلة محال كبيرة يحال إلى السجن لأن في الوقت الحالي من يتلاعب بالأسعار تحرر ضده قضية أمن دولة عليا. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا شهر رمضان سلع بوابة الفجر الفجر التموين

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الزمالك السابق بديل أفشه في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 18 ساعة

"الفجر الفني".. ينشر الخريطة الكاملة لمواعيد مسلسلات رمضان 2020 والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من نصف ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة بكورونا

منذ ساعتين

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 في الاسواق المحلية.. الكندوز يسجل 120 جنيها

"التموين": إمداد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع

"رجال الأعمال" تطالب باستثناء البقوليات الخضراء من قرار وزارة التجارة

الغرفة التجارية: مخزون الزيت والبقوليات يكفي من 3 - 6 أشهر

استثناء 3 أصناف من قرار وزارة التجارة بوقف تصدير البقوليات

التموين تكشف حقيقة نقص اللحوم والسلع الإستراتيجية في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:59 م

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

02:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم