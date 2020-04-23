"الفجر الفني".. ينشر الخريطة الكاملة لمواعيد مسلسلات رمضان 2020 والقنوات الناقلة لها

"خلي بالك من فيفي"

9:00 مساء



3-مسلسل "اتنين في الصندوق" يتم عرضه في تمام الساعة الـ 9:30 مساء.



4-برنامج "يحدث في مصر" يتم عرضه في تمام الساعة ال 10:00 مساء.



5-مسلسل "ونسني" يتم عرضه ف تمام الساعة ال 12:00 مساء.



6- مسلسل "وصل أمانة" يتم عرضه في تمام الساعة ال 4:00 عصرا .



7- برنامج "رامز مجنون رسمي" يتم عرضه في تمام الساعة ال 7:00 مساء .



8- مسلسل "فالنتينو" يتم عرضه في تمام الساعة ال 8:00 مساء .



9- مسلسل "النهاية" يتم عرضه في تمام الساعة 2:00 ظهرا .



جدول مواعيد مسلسلات قناة " On E" لرمضان 2020



1- مسلسل "رجالة البيت" يتم عرضه في تمام الساعة ا ل7:00 م ساء.

2- مسلسل "فرصة تانية" يتم عرضه في تمام الساعة ال8:00 مساء.

3- مسلسل "عمر ودياب" يتم عرضه في تمام الساعة ال9:00 مساء.

4-مسلسل "النهاية" يتم عرضه في تمام الساعة ال10:00 مساء.

5- مسلسل "الاختيار" يتم عرضه في تمام الساعة ال11:00.







جدول مواعيد مسلسلات قناة " cbc" لرمضان 2020:



1- مسلسل "خيانة عهد" يتم عرضه في تمام الساعة ال7:00 مساء.

2- مسلسل "ليالينا 80" يتم عرضه في تمام الساعة 8:00 مساء.

3- مسلسل "ونحب تاني ليه" يتم عرضه في تمام الساعة ال9:00 مساء.

4- مسلسل "رجالة في البيت" يتم عرضه في تمام الساعة ال10:00 مساء.

5- مسلسل "فرصة تانية" يتم عرضه في تمام الساعة ال11:00 مساء.







جدول مواعيد مسلسلات قناة" dmc" لرمضان 2020





1- مسلسل "فرصة تانية" يتم عرضه في تمام الساعة ال7:00 مساء.

2- مسلسل "فلانتينو" يتم عرضه في تمام الساعة ال8:00 مساء.

3- مسلسل "لما كنا صغيرين" يتم عرضه في تمام الساعة ال9:00 مساء.

4- مسلسل "البرنس" يتم عرضه في تمام الساعة ال10:00 مساء.

5- مسلسل "رجالة البيت" يتم عرضه في تمام الساعة ال 11:00 مساء.





جدول مواعيد مسلسلات قناة " الحياة الحمراء" لرمضان 2020



1-مسلسل "خيانة عهد" يتم عرضه في تمام الساعة ال7:00 مساء.

2- مسلسل "100 وش" يتم عرضه في تمام الساعة ال8:00 مساء.

3- مسلسل "عمر ودياب" يتم عرضه في تمام الساعة ال9:00 مساء.

4- مسلسل "الفتوة" يتم عرضه في تمام الساعة ال10:00 مساء.

5مسلسل "لما كنا صغيرين" يتم عرضه في تمام الساعة ال11:00 مساء.







جدول مواعيد مسلسلات قناة "النهار" دراما لرمضان 2020



1- مسلسل "القمر آخر الدنيا" ويتم عرضه في تمام الساعة ال8:00 مساء.

2- مسلسل "ولاد امبابة" يتم عرضه في تمام الساعة ال9:00 مساء.

3-مسلسل "سلطانة المعز" ويتم عرضه في تمام الساعة ال10:00 مساء.

4- مسلسل "شاهد عيان" ويتم عرضه في تمام الساعة ال11:00 مساء.





قائمة مسلسلات الخليج المعروضة على قناة "أبو ظبي دراما لرمضان 2020



1- مسلسل "الساحر" وهو من بطولة عابد الفهد وستيفاني صليبا.

2- مسلسل "النحات" وهو بطولة باسل خياط وأمل بوشوشة.

3- مسلسل "مانيكان" وهو بطولة هيا عبد السلام.

4- مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

5- مسلسل "وحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي.

6- مسلسل "خاشع ناشع" بطولة عبد الله زيد.

7- مسلسل "الشهد المر" بطولة حبيب غلوم وزهرة عرفات وهيفاء حسين.

8- مسلسل "كنا أمس" بطولة ميساء مغربي وخالد أمين.

9- مسلسل "مفتاح القفل" بطولة جابر نغموش.

10- مسلسل "درويشيات" بطولة إبراهيم الحربي وسعاد عبد الله.





وتقدم عدد من المنصات الإليكترونية خدمة عرض المسلسلات بدون إعلانات وفي أي وقت على مدار اليوم وبالجودة التي تختارتها ومن أبرز تلك المنصات:



1_ منصة "شاهد.نت"



تقدم هذه المنصة عدد من المسلسلات الرمضانية لعام 2020 وأبرزهم مسلسل "لعبة النسيان، البرنس، اللعبة، عمر ودياب، أم هارون، الميراث، شغف، هيا وبناتها، ونسني، اتنين في الصندوق".



2_ منصة "أوان"



تقدم هذه المنصة عدد من المنصات الرمضانية لعام 2020 وأبرزهم مسلسل " القمر آخر الدنين،ب 100وش، رقم الحظ 7، حكايات ابن حداد، شغف، خيانة العهد، خوصة وبوصة، سكر زيادة، قرقاشة2، بنت صوغان، شعيبة الكرتون".



3_ منصة "watch it"



تقدم هذه المنصة عدد من المسلسلات الرمضانية لعام 2020 وأبرزهم مسلسل " الاختيار، فرصة تانية، ونحب تاني ليه، البرنس، رجالة البيت" وايضا عدد من المسلسلات التي تتم عرضها من قبل شهر رمضان الكريم وأبرزهم مسلسل "ختم النمر، قوت القلوب".



2- برنامجيتم عرضه في تمام الساعة الـ