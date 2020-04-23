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تعرف على قنوات ومواعيد عرض مسلسل ''النهاية'' للفنان يوسف الشريف في رمضان 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:48 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تعرض قناة ON الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً، وسوف يتم عرضه أيضا على قناة Mbc مصر في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك في أولى أيام رمضان.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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