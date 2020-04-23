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هشام إسماعيل: أجهز لفيلم عن حرب أكتوبر خلال الفترة المقبلة

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

حل الفنان هشام إسماعيل، ضيف "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2 في تمام العاشرة مساء.


وكشف هشام إسماعيل أثناء استضافته في برنامج"جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه يجهز لفيلم عن حرب أكتوبر خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليفه، والفيلم يحكى قصة المناظرة بين دكتور سمير فرج، والجنرال شارون.


يذكر أن هشام إسماعيل يخوض السباق الرمضاني المرتقب بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من بطولة بشرى، مؤمن نور، نسرين، هدى الأتربي، عمرو عابد، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة.

كما يشار إلى أن"جمهور التالتة" من تقديم إبراهيم فايق، و يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساء.

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