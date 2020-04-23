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نصائح مهمة في رمضان منعا للإصابة بكورونا (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام عماد
قدم برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، بعض النصائح للمشاهدين قبيل شهر رمضان الكريم، وقدم النصائح النفسية والطبية للمشاهدين حول فيروس كورونا، واستعدادات الشهري الكريم، من أجل الحفاظ على الصحة العامة وعدم الإصابة بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أمس الأربعاء، عبر شاشة سي بي سي إن فيروس كورونا لا يدخل الجسم عبر المعدة أو الجهاز الهضمي لكن من الممكن عبر أكياس نقل الأطعمة، مؤكدا أن المهم غسل الأطعمة جيدا ليس من أجل كورنا، لأن الأطعمة يكون موجود بها الكثير من الملوثات من أجل الصحة العامة.

وأشار "مصباح"، إلى أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر المعدة أو الجهاز الهضمي لأنه فيروس تنفسي ينتقل باللمس، موضحا أن الاهتمام بالصحة العامة خاصة في شهر رمضان المبارك حيث الإيمانيات المرتفعة والمأكولات والمشروبات الخاصة مهم للغاية.

هذا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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