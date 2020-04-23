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تعرف على قنوات ومواعيد عرض مسلسل ''القمر أخر الدنيا" رمضان 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:23 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تعرض قناة النهار الحلقة الأولى من مسلسل "القمر أخر الدنيا" للفنانة بشرى في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسوف يعرض أيضا عبر قناة النهار دراما وصدى البلد.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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