تعرف على قنوات ومواعيد عرض مسلسل "عمر ودياب" رمضان 2020

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تعرض قناة ON الحلقة الأولى من مسلسل "عمر ودياب" للفناني علي ربيع ومصطفى خاطر في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، كما أنه سوف يتم عرضه أيضاً على قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في أولى أيام رمضان.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.