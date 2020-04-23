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مسؤول أمريكي عن فيروس كورونا: الفترة المقبلة أكثر تعقيدا (فيديو)
الخميس 23/أبريل/2020 - 06:16 ص
حسام عماد
تراجع مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، روبيرت ريدفيلد، عن تصريحاته السابقة التي حذر فيها من الموجة الثانية لكورونا والتي ربما تكون أعنف بشكل كبير عما سبق، مؤكدا ضرورة الاحتراز من هذه الموجة وعدم التسرع بفتح المجال أمام المواطنين وحركة التجارة والاقتصاد.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية تحدث ريدفيلد عن سيطرتهم على الوضع في أمريكا وتجنيب تحركاتهم البلاد فقدت آلاف الأرواح، مضيفا: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه الموجة الثانية ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيدا لأننا سنواجه تبادلا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل متزامن".
وتابع مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية "قلت سيكون أكثر صعوبة أي أكثر تعقيدا خلال الفترة المقبلة، نحن كنا في مرحلة الاحتواء من المهم أن نبقى بها في الخريف وفي الشتاء لئلا نحتاج للعودة إلى الاحتواء، واستراتيجيتنا فعالة، سيتم دعمنا ويجب اعتماد الإجراءات بالحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي، وعندما نذهب إلى الخريف يجب أن يتوفر لدينا اللقاح ويحصل عليه المواطنون أو في الشتاء على الأكثر".
وبعد انتهاء كلمة ريدفيلد، أكد ترامب في كلمة أخرى أن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أسيء اقتباس كله مسبقا بشأن عودة الفيروس والتحذير من القادم، وأوضح الرئيس الأمريكي أن التقدم الحاصل في مكافحة الفيروس سيساعد في إعادة فتح البلاد، وسوف يكون بمقدر أمريكا إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم والمساعدة في حل مشاكل الدول خلال مواجهتها كورونا.
أزمة فيروس كورونا
وانطلق فيروس كورونا من الصين في البداية، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حوالي 2 مليون و637 ألف شخص، وقتل حوالي 184 ألف شخص.
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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