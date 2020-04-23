مسؤول أمريكي عن فيروس كورونا: الفترة المقبلة أكثر تعقيدا (فيديو)

تراجع مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، روبيرت ريدفيلد، عن تصريحاته السابقة التي حذر فيها من الموجة الثانية لكورونا والتي ربما تكون أعنف بشكل كبير عما سبق، مؤكدا ضرورة الاحتراز من هذه الموجة وعدم التسرع بفتح المجال أمام المواطنين وحركة التجارة والاقتصاد.





وفي المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية تحدث ريدفيلد عن سيطرتهم على الوضع في أمريكا وتجنيب تحركاتهم البلاد فقدت آلاف الأرواح، مضيفا: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه الموجة الثانية ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيدا لأننا سنواجه تبادلا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل متزامن".





وتابع مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية "قلت سيكون أكثر صعوبة أي أكثر تعقيدا خلال الفترة المقبلة، نحن كنا في مرحلة الاحتواء من المهم أن نبقى بها في الخريف وفي الشتاء لئلا نحتاج للعودة إلى الاحتواء، واستراتيجيتنا فعالة، سيتم دعمنا ويجب اعتماد الإجراءات بالحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي، وعندما نذهب إلى الخريف يجب أن يتوفر لدينا اللقاح ويحصل عليه المواطنون أو في الشتاء على الأكثر".





وبعد انتهاء كلمة ريدفيلد، أكد ترامب في كلمة أخرى أن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أسيء اقتباس كله مسبقا بشأن عودة الفيروس والتحذير من القادم، وأوضح الرئيس الأمريكي أن التقدم الحاصل في مكافحة الفيروس سيساعد في إعادة فتح البلاد، وسوف يكون بمقدر أمريكا إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم والمساعدة في حل مشاكل الدول خلال مواجهتها كورونا.





أزمة فيروس كورونا