روديجر يتبرع بوجبات الطعام





أعلن تشيلسي الإنجليزي أن نجم دفاعه الألماني أنتونيو روديجر سيتكفل بنفقات طعام طاقم التمريض في مستشفى شاريتيه في العاصمة برلين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وقال روديجر في تصريحات لموقع النادي الإنجليزي:"اتصلت بمستشفى شاريتيه قبل عيد الفصح وسألتهم كيف يمكن المساعدة؟ وأبلغوني أنه من الصعب جدًا تنظيم الطعام لجهاز الممرضين في هذا الوقت نظرًا لإقفال المطعم وكل المطاعم في المدينة".

وأضاف:"قررت أنا وعائلتي تحمل نفقات الطعام لثلاثة أشهر على الأقل".