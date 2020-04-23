شاهد.. زكي فطين عبدالوهاب ينجو من الموت

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كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن كيفية نجاته من الموت بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجأة في منزله.





ونشر زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور قائلاً فيه "أنا تعبت أوى امبارح وجاري أنقذني، ودخلت أنام على ١٢ وصحيت مفزوع ودايخ ومش قادر اخد نفسى وضغطى كان ٧٢ على ٤٢ والنبض كان ١٠١ فى الدقيقة.. حسيت إني هموت".





وتابع فطين "الحمد لله إن جارى كان صاحى وجابلى دواء يرفع الضغط، وفي النهاية الصحة الصحة الصحة.. وملعون أبو الفلوس".



يشار إلى أن زكى فطين عبد الوهاب شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، الفاجومى، سمارة، أهل كايرو، المواطن اكس، على كف عفريت، طرف ثالث، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين.