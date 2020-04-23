آخر تطورات عودة الدوري الإسباني





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كرة القدم الإسبانية ستكون في انتظار التصريح من اللجنة العلمية في الحكومة الإسبانية للاعبين المحترفين.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأنه في حال السماح للدوري الإسباني بالعودة مرة أخرى فإنه سيكون يوم 4 أو 11 مايو هو يوم العودة إلى التدريبات بشكل منفرد وفقا لبروتوكول رابطة الدوري.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ بداية التدريبات بشكل منفرد سيستغرق 5 أسابيع من أجل العودة إلى استئناف الدوري وستكون الفترة المحددة لعودة الدوري بين يومي 6 و7 يونيو المقبل إلى 27 و28 من الشهر نفسه.



