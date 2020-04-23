بعد القبض عليه لتعاطيه المخدرات.. تعرف على أبرز المعلومات في حياة أحمد عزمي

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يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان أحمد عزمي الذي قدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع كسب قلوب الملايين اليه.



ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.



1-ولد في الجيزة يوم 23 أبريل عام 1972م.



2-قدم العديد من المسلسلات منها قشطة وعسل، الصيف الماضي، الست أصيلة، زي القمر، بنت بنوت، السندريلا، العميل 1001، الجذور، تحت الريح، موعد مع الوحوش.



3-شارك في عدة أفلام منها ساعة ونص، أحاسيس، يوم ما اتقابلنا، خريف أدم، الأبواب المغلقة، الوعد، هو فيه كدة، سحر العشق، الغابة، المدينة.



4-قدم بعض الأعمال المسرحية منها مسرحية "يا طالع الشجرة تاني ليه".



5-قدم عدة سهرات تليفزيونية منها ثم تأتي الحقيقة محزنة، العين اللي صابت.



6-شارك في فيلم سينيمائي قصير يسمى "علامات أبريل".



7-قدم مسلسل إذاعيا تحت اسم "جارة القمر".



8-قدم عدة برامج للأطفال منها الفانوس السحري، بوجي وطمطم.



9-جسد عدة أدوار تاريخية خلال رحلته الفنية منهم شخصية تسمى "الظاهر بيبرس" من خلال مشاركته في المسلسل التاريخي "الفرسان"، وشخصية "أبي فراس الحمداني" في مسلسل "فارس السيف والقلم"، شخصية "ذو النون" في مسلسل "الليث بن سعد".



10-قدم مسلسل "قصص الحيوان في القرأن" في موسم رمضان 2012م.



11-من أشهر المقولات لديه هذه المقولة "العواطف لو هي اللي هتمكنا من اننا نتعامل مع بعض أو لا كانت فيه حاجات كتير قوي في حياتنا مكملتش".



12-تزوج من خارج الوسط الفني، وأنجب ابن يسمى "أدم"، ولكنه انفصل عن زوجته.



13-قبض عليه من قبل بتهمة تعاطي المخدرات، لكنه أفصح على أن هذه الأقراص مسكنة وصفت له من الأطباء، ويرى ان هذا البلاغ الذي تعرض له اضطهاد ضده.